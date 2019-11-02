يلقب بـ «المدمر».. تعرف على «إبراهيم القرشي» الزعيم الجديد لتنظيم داعش

الموجز - شريف الجنيدي

أعلن تنظيم داعش رسمياً عن الزعيم الذي سيخلف أبوبكر البغدادي، الذي قتل في الـ 27 من أكتوبر الماضي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية بسوريا.

والخميس الماضي، أعلن التنظيم الإرهابي أن "أبا إبراهيم الهاشمي القرشي" زعيماً له، ليعترف رسمياً بمقتل البغدادي ومتحدثه "أبو الحسن المهاجر".

وكما هي العادة، فإن أسماء قادة وزعماء داعش معروفون بأسمائهم الحركية وليست الحقيقية، لذا فإن عدد من المراقبون والخبراء والباحثون في الجماعات الإسلامية يرجحون أن الزعيم الجديد "القرشي" هو نفسه العراقي التركماني "عبد الله قرداش" .

ويقول مراقبون إن البغدادي اختار خليفته "القرشي" قبل مقتله، وأن الاسم الذي أُعلن عنه ربما يكون اسماً حركياً جديداً له.

وأشار المراقبون إلى أن "قرداش" - قبل توليه زعامة داعش - كان قد تولى "ديوان الأمن" بالتنظيم، وهو أحد أقوى الدواوين داخل "داعش"، والمسئول عن حماية القيادات والتخلص من أعداء التنظيم.

وفي السابق أشرف على "ديوان المظالم"، وهو ضمن الإدارات الخدمية التي أنشأها داعش خلال سيطرته على المدن.

كما تولى قرداش منصب وزير الدفاع داخل التنظيم، وأشرف بنفسه على عمليات التفخيخ في أثناء معارك التنظيم ضد "الجيش الحر" بسوريا، فضلاً عن خوضه عدة معارك ضد القوات الأمريكية منذ بداية تأسيس التنظيم، ومرافقته لأبي بكر البغدادي.

وأضاف المراقبون أن أحد القادة البارزين في التنظيم، إسماعيل العيثاوي، كان قد أدلى بتصريحات في وقت سابق قال فيها إن البغدادي قبل مقتله بمدة طويلة قرر تعيين قرداش نائباً له.

وأشاروا إلى أنه واستناداً إلى "عقلية التنظيم"، فإن القائد الجديد لداعش لن يكون إلا "عراقياً"، حيث أن القائدين السابقين "البغدادي والزرقاوي" كانا عراقيين.

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وأكد المراقبون أن عمل التنظيم لن يتغير كثيراً فيما يتعلق بالسرية، حيث ستكون هناك حرب عصابات ولكنها من المتوقع أن تكون أشد عنفاً من مرحلة البغدادي انطلاقاً من العمليات الانتقامية للرد على مقتل الزعيم السابق، بدليل إعلان بعض الدول رفع مستويات الحالة الأمنية لديها.

"قرداش" تم ترشيحه سابقاً

وقال الإعلام المحسوب لتنظيم داعش، في أغسطس الماضي، أن البغدادي قرر ترشيح العراقي التركماني "خليفةً" له في قيادة التنظيم.

وأفادت قناة "السومرية" العراقية أن "قرداش" من أصل تركماني، وأنه كان ضابطاً سابقاً في الجيش العراقي خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين، مشيرة إلى انه يتمتع بخبرة قيادية في التنظيمات المتطرفة بالعراق وسوريا ولبنان.

وبحسب وسائل إعلامية، نقلاً عن مصادر أمنية لها، فإن "الخليفة" الجديد يلقب بـ "المدمر"، وكان محتجزاً في سجن "بوكا" بمحافظة البصرة العراقية، وتولى منصب الشرعي العام لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل.

وأضافت المصادر أن قرداش يتسم بالغلظة والتشدد والقسوة والتسلط، وأنه كان مقرباً من القيادي أبو علاء العفري، الذي كان نائب البغدادي والرجل الثاني في تنظيم داعش قبل مقتله في 2016.

وأشارت المصادر إلى أن أبو بكر العراقي، نائب البغدادي السابق، رشح قرداش يتولى منصب قائد فرع التنظيم بلبنان، إبان تفكير التنظيم في إنشاء فرع هناك، لكن الفكرة أُلغيت في وقت لاحق.

وبحسب وثيقة سابقة نشرها عضو مكتب البحوث والإفتاء التابع لداعش، فإن قرداش تولى منصب "العسكري العام" لما يُعرف بـ"ولاية الشام" سابقاً، وأشرف بنفسه على قيادة معارك التنظيم في الرقة.

وفي أبريل الماضي، ظهر قرداش في الفيديو الأخير الذي بثه التنظيم بعنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، حيث كان يجلس ضمن مرافقي البغدادي.