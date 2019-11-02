عطالله: التيار الوطني لن يقبل بأي شيء من اليوم وصاعدا

اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ الى انه خلال 3 اشهر من دخولي الوزارة وضعت خطة تلامس كل الناس المهجرة بعد 27 سنة، ودعا من يريد ​مكافحة الفساد​ ان يتابع من مر على ​وزارة المهجرين​ في الحكومات السابقة. ولفت الى انه وضع خطة لاقفال الوزارة وتخفيض ميزانيتها سنة بعد اخرى.

وشدد عطالله في حديث تلفزيوني، على ان هناك جبل في ​بعبدا​ لم يغير موقفه، واي شخص يفكر يتدفيعنا ثمن مواقفنا هو مخطئ. واعتبر ان هناك 11 وزير للتيار الوطني الحر في ​الحكومة​ الحالية اختصاصيين. وسأل عن معنى حكومة تكنوقراط في وزارة المهجرين؟ ومن سيختار هؤلاء الوزراء؟

وشدد على ان ​التيار الوطني الحر​ لن يقبل بأي شيء من اليوم وصاعدا، واوضح ان هناك من استعمل الشارع، ونحن كي نبني دولة اضطرينا لمراعاة الناس والعمل من اجل الوفاق بالحكومات، ونحن اليوم سنعمل على التصويت ومنع تعطيل المشاريع. ودعا من يريد مساعدة ​الدولة​ الى تسعير جامعاته ب​الليرة اللبنانية​ وتخفيض تسعيرة الجامعة.