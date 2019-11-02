عطالله: باسيل رئيس اكبر كتلة نيابية ولا يمكنهم وضع شروط عليه

اشار وزير المهجرين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ الى ان "الشارع الذي طالب باسقاط الحكومة لا يمكن ان يطالب باعادتها نفسها"، لافتا الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو اسم من بين الاسماء المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة ولكن السؤال هل هذا هو مطلب الحراك".

وفي حديث تلفزيوني، رأى عطالله انه "لا يمكننا الذهاب الى حكومة مبهمة ويجب ان يتم الاتفاق على الورقة الاصلاحية قبل تشكيل الحكومة"، مؤكدا انه "لا يمكن لاحد وضع اسم الوزير ​جبران باسيل​ كعقدة خصوصا انه رئيس اكبر كتلة نيابية وهو من يسمي ولا يمكنهم وضع اي شرط عليه".

واكد عطالله أنه "وضعت خطة لاقفال ​وزارة المهجرين​ وأوقفت مزاريب الهدر في الوزارة ولا يمكن وضع الجميع في سلة واحدة".