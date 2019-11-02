لفت "​نادي قضاة لبنان​" في بيان الى أنه "يتم تداول دعوة منذ بضعة أيام، عبر تطبيق ​الواتساب​ للمشاركة في نقاش "الملتقى" في ساحة اللعازارية اليوم السبت ٢ تشرين الثاني بعنوان "​نادي القضاة​ و​الثورة​"، عُدّل لاحقاً إلى "إصلاح ​القضاء​ والثورة"، مشيرا الى أنه يرحب بأي نقاش يتناول دوره، غير أنه ليس من الداعين أو المشاركين في اللقاء موضوع الدعوة، فاقتضى التوضيح منعاً لأي التباس.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادي القضاة: لسنا الداعين الى "ملتقى" ساحة اللعازرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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