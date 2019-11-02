شدد الناطق باسم "حركة حماس" فوزي برهوم، على أن "قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع المقاومة وأهلنا في غزة؛ هو استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء"، مشيرا الى أن "حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نوايا الإحتلال المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".
وأكد في بيان أن "دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية"، مشددا على أن "كل هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.