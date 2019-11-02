حماس: تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال

شدد الناطق باسم "​حركة حماس​" ​فوزي برهوم​، على أن "قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع ​المقاومة​ وأهلنا في غزة؛ هو استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء"، مشيرا الى أن "حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نوايا الإحتلال المسبقة بالتدمير والتخريب، وإن قتل الأبرياء و​تفجير​ الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال".

وأكد في بيان أن "دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية"، مشددا على أن "كل هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان".