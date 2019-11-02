الشرطة البريطانية تكشف هوية ضحايا "شاحنة الجثث"

وقال مساعد قائد شرطة إسيكس، تيم سميث، على تويتر "نعتقد في الوقت الحالي أن الضحايا مواطنون فيتناميون، ونحن على اتصال بحكومة فيتنام".
وأضاف "نحن على اتصال مباشر بعدد من الأسر في فيتنام والمملكة المتحدة، ونعتقد أننا تعرفنا على أسر بعض الضحايا".
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وذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم أن مشتبها به ثانيا وجهت له تهمة القتل الخطأ فيما يخص وفاة الضحايا.
وسلط اكتشاف الجثث في حاوية بمنطقة صناعية الضوء على التجارة المحظورة، التي تشهد إرسال فقراء من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب.
واكتشفت الجثث في الساعات الأولى من صباح يوم 23 أكتوبر بعد وصول حاوية من بلجيكا إلى بريطانيا.
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