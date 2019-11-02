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الشرطة البريطانية تكشف هوية ضحايا "شاحنة الجثث"

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة داخل الشاحنة أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها باتت تعتقد الآن أن جميع الجثث التسع والثلاثين، التي تم العثور عليها في شاحنة تنقل مهاجرين في إسيكس قرب لندن الأسبوع الماضي تعود لأشخاص من فيتنام.

وقال مساعد قائد شرطة إسيكس، تيم سميث، على تويتر "نعتقد في الوقت الحالي أن الضحايا مواطنون فيتناميون، ونحن على اتصال بحكومة فيتنام".

وأضاف "نحن على اتصال مباشر بعدد من الأسر في فيتنام والمملكة المتحدة، ونعتقد أننا تعرفنا على أسر بعض الضحايا".

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وذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم أن مشتبها به ثانيا وجهت له تهمة القتل الخطأ فيما يخص وفاة الضحايا.

وسلط اكتشاف الجثث في حاوية بمنطقة صناعية الضوء على التجارة المحظورة، التي تشهد إرسال فقراء من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب.

واكتشفت الجثث في الساعات الأولى من صباح يوم 23 أكتوبر بعد وصول حاوية من بلجيكا إلى بريطانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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