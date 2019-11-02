لافروف: "صفقة القرن" لن تقود لإقامة دولة فلسطينية متكاملة

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، أو ما يسمى بـ”صفقة القرن”، “لا تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة”.

وأشار لافروف، في حديث لبرنامج “استعراض الأوضاع الدولية” على قناة “روسيا 24″، إلى إقامة دولة إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، فيما لم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن.

وأضاف “على ما يبدو، لا يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، إقامتها (الدولة الفلسطينية)”. وتابع “بدلا من تنفيذ القرارات الدولية، تعد الولايات المتحدة الجميع بصفقة القرن التي – كما أدرك الجميع – لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة”.

وفي معرض تعليقه على مقتل زعيم تنظيم “الدولة” أبو بكر البغدادي، قال لافروف إن الأخير “صنيعة الولايات المتحدة”. وأشار إلى أن “روسيا تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول مقتله”.

وأردف “أصدرت وزارة الدفاع الروسية تعليقا بشأن البغدادي.. ونريد الحصول على مزيد من المعلومات. وتم الإعلان عن ذلك في أجواء من الاحتفال والابتهاج، لكن عسكريينا لا يزالون يدرسون الحقائق الإضافية، وحتى الآن لا يمكنهم تأكيد الكثير مما قالته الولايات المتحدة”.

Advertisements

ولفت إلى “تصفية الإرهابيين، حال حدوث ذلك حقا، خاصة أن البغدادي أعلن قتيلا مرات عديدة، تعتبر خطوة إيجابية، نظرا لدوره التخريبي في تشكيل داعش ومحاولة إقامة دولة الخلافة”.

ومضى يقول: “نعرف جيدا مع ذلك أنه يعتبر (أو اعتبر، حال ثبت قتله) صنيعة الولايات المتحدة”.

وذكر أن “تنظيم الدولة ظهر بعد الغزو غير القانوني للعراق من قبل الولايات المتحدة، وتفكيك الدولة، وإطلاق سراح المتطرفين من السجون.. لهذا السبب قامت واشنطن بدرجة كبيرة بتصفية من صنعته، في حال حدث ذلك حقا”.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

و”صفقة القرن” خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة. (الأناضول)