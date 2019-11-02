اتهام رجلين بـ"القتل الخطأ" بحادثة وفاة 39 شخصا داخل شاحنة ببريطانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة

قالت الشرطة البريطانية، إن مشتبها به ثانيا وجهت له تهمة القتل الخطأ فيما يخص وفاة 39 شخصا عثر على جثثهم داخل شاحنة قرب لندن.

ووجهت محكمة لسائق الشاحنة المشتبه به تهما ترتبط بوفاة هؤلاء الأفراد، وصرح محققون اليوم الجمعة بأن المحكمة اتهمت أيضا إيمون هاريسون (23 عاما)، وهو من إيرلندا الشمالية، بـ 39 تهمة قتل خطأ وأيضا بتهريب مهاجرين.

وذكر متحدث باسم المحكمة أن هاريسون احتجز على ذمة القضية حتى 11 نوفمبر.

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وقالت الشرطة في بادئ الأمر إنها تعتقد أن الضحايا صينيون، لكن فيتنام تخشى أن يكون كثير من القتلى من مواطنيها.

وأفادت الشرطة الفيتنامية بأنها ألقت القبض على شخصين واستدعت آخرين للاستجواب يوم الجمعة بعدما فتحت تحقيقا جنائيا في مزاعم "تهريب بشر".

جدير بالذكر أن الجثث اكتشفت في الساعات الأولى من صباح يوم 23 أكتوبر، بعد وصول حاوية من بلجيكا إلى بريطانيا، وقد سلط اكتشاف الجثث في حاوية بمنطقة صناعية الضوء على التجارة المحظورة التي تشهد إرسال فقراء من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب. (رويترز)