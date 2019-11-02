شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. "تعليم البرلمان" تناقش مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعين صباح يوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.

وتناقش اللجنة فى اجتماعين لها عصر يوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتستكمل اللجنة على مدار 4 اجتماعات لها يوم الاثنين نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

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كما تعقد اللجنة اجتماعين صباح يوم الثلاثاء لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل".

وتناقش اللجنة أيضا، فى اجتماع عصر الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة دعاء الصاوى يوسف، حول موضوع ثقل الحقيبة المدرسية ومخاطرها على صحة الطلاب.

إلى جانب طلبى الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، الأول بشأن سرعة طرح وإسناد (المدرسة الثانوية بقرية البياضية مركز ملوى المنيا – مدرسة مبارك منصور الثانوية بنات بقرية هور مركز ملوى المنيا – مدرسة دير أبو حنس للتعليم الأساسى مدرسة منشأة المغالقة للتعليم الأساسى – مدرسة الروضة للتعليم الأساسى)، وسرعة تحديد موعد لتشغيل وافتتاح المدرسة الثانوية بقلندول ومدرسة شرارة القبلية مركز ملوى محافظة المنيا.

وطلب الإحاطة الثانى بشأن سرعة إنهاء إجراءات قرارات التخصيص للمدارس بدائرة ملوى والتى لها سنوات دون جدوى مثل مدرسة عزبة الإصلاح الزراعى بقلندول مركز ملوى محافظة المنيا.