حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار متقطعة حتى ساعات الظهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار متقطعة حتى ساعات الظهر في شمالي البلاد ومنطقة السهل الساحلي.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 13، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 15، صفد 18 – 13، طبرية 26 – 16، الناصرة 21 – 25، حيفا 24 – 18، يافا 24 – 18، القدس المحتلة 20 – 13، عسقلان 24 – 18، عين جدي (البحر الميت) 29 – 22، بئر السبع 25 – 14، أم رشرش (إيلات) 30 – 21.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي شرقي البلاد.

ويتوقع أن يكون الطقس لطيفا بعد غد، الإثنين، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وتهب رياح شرقية نشطة شمالي البلاد.

ويوم الثلاثاء، يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، كما يكون الطقس جافا، وتهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد.