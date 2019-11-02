القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار متقطعة حتى ساعات الظهر في شمالي البلاد ومنطقة السهل الساحلي.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 13، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 15، صفد 18 – 13، طبرية 26 – 16، الناصرة 21 – 25، حيفا 24 – 18، يافا 24 – 18، القدس المحتلة 20 – 13، عسقلان 24 – 18، عين جدي (البحر الميت) 29 – 22، بئر السبع 25 – 14، أم رشرش (إيلات) 30 – 21.
أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي شرقي البلاد.
ويتوقع أن يكون الطقس لطيفا بعد غد، الإثنين، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وتهب رياح شرقية نشطة شمالي البلاد.
ويوم الثلاثاء، يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم، كما يكون الطقس جافا، وتهب رياح شرقية نشطة في شمالي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار متقطعة حتى ساعات الظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.