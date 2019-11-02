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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: تكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية مجددا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
رجّحت مصادر قريبة من «التيار الوطني الحرّ» أن يتم تكليف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مجدداً وأشارت المصادر إلى أن الاستشارات النيابيّة الملزِمة تُجرى استناداً إلى ثلاثة احتمالات هي: تكليف الحريري مجدّداً، أو التفاهم معه على صيغة الحكومة والشخصية التي تتولّى رئاستها، دون الحريري. مع استبعاد الاحتمال الأخير
ونقلت صحيفة "البيان" عن المصادر قولها: ذلك أنّ كلاً من حركة «أمل» و«حزب الله» لا يزال متمسّكاً بإعادة تكليف الرئيس الحريري إلى حدّ كبير، بينما الرئيس عون منفتح أكثر على التغيير. وطبقاً للمصادر التي تحدثت إلى «البيان» أنّ التوجّه العام لمقاربة الاستحقاق الحكومي، الذي يُناقش حالياً قد رسا فيه النقاش على المعادلة الآتية: حكومة يترأّسها الحريري تعني حكومة سياسيّة.
وأضافت: بالتالي سيتمّ تسمية سياسيّين فيها يمثلون القوى السياسيّة. أما إذا كانت حكومة إنقاذ تتكوّن من وزراء تكنوقراط، فلا يُفترض أن يترأّسها الحريري. مع الإشارة إلى أنّ الأخير طرح 3 خيارات في هذا الشأن: حكومة تكنوقراط يترأسها، حكومة سياسيّة مطعّمة بتكنوقراط يترأسها، وحكومة سياسية محايدة ومتوازنة ليست برئاسته، مع الأفضلية لأن يكون رئيسها من مناخ تيار «المستقبل».
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