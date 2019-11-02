مسئول أمريكي: إيران لاتزال الراعية الأولى للإرهاب حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب، النقاب عن أن الحرس الثوري الإيراني ينفق أكثر من مليار دولار سنوياً لتمويل أنشطة الإرهاب في الشرق الأوسط.



وأضاف سيلز في تصريحات صحافية أن إيران لا تزال الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وهناك تزايد ملحوظ في جرائم الكراهية حول العالم.

وتابع: «لقد بذلنا جهوداً حثيثة في تقويض دور تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ولكن الإرهاب الإيراني ما زال يهدد دولاً أوروبية عدة، وأولويتنا تقويض تلك الأنشطة».

Advertisements

وقال: «الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات للحد من الأنشطة الإرهابية، ونجحنا في منع الإرهابيين من دخول أراضينا، ونتقاسم المعلومات مع عدد من الدول لتحقيق ذلك».

يأتي هذا غداة إعلان الولايات المتحدة فرضها عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية، في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.

وتعكس القرارات التي أعلنتها الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات، في وقت أعلن مسؤول هندي، أمس، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة الإرهاب الإيراني.