الرئيس الأمريكي يختار قائما جديدا بأعمال وزير الأمن الداخلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تشاد وولف سيصبح قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي.



وشهدت وزارة الأمن الداخلي استقالة شخصيات عدة في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تقلص الصفوف القيادية بالوزارة.

وأدى ذلك إلى ترك الرئيس بلا شخصية مؤكدة تخلف كيفين ماكالينان القائم بأعمال الوزير الذي أعلن استقالته الشهر الماضي.

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وقال ترامب عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض يوم الجمعة عما إذا كان وولف سيصبح وزير الأمن الداخلي المقبل: "كلفت رجلا جيدا جدا يحظى باحترام كبير وهو يباشر العمل الآن. سنرى إلى أين تسير الأمور".

وقال هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض إن ماكالينان سيتقاعد بعد 11 نوفمبر/تشرين الثاني وسيتولى وولف بعد ذلك المنصب.

وسيتولى وولف الوزارة في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته على الهجرة خلال فترة الإعداد لانتخابات 2020.

ويلعب وزير الأمن الداخلي دورا حاسما وملموسا في تنفيذ أجندة ترامب. وكان وولف أحد كبار مساعدي الوزير السابق كيرستشن نيلسن ولكنه لم يكن له دور بارز خلال فترة وجوده بالإدارة.