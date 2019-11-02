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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تسعى لضمان إمدادات الطاقة لتخفيف آثار عقوباتها على إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء لها لضمان إمدادات عالمية كافية من النفط بعد أن منعت عقوبات أمريكية دولا من شراء الخام الإيراني.
وتحدث منوتشين إلى الصحفيين أثناء زيارة إلى الهند التي كانت أحد المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني إلى أن أوقفت نيودلهي الشحنات في مايو/أيار هذا العام بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال منوتشين الذي يقوم بجولة إقليمية لمحاولة حشد دعم مناوئ لإيران "نحن نتفهم حقيقة أن الهند لديها حاجات ضخمة للطاقة.. ولذلك نتطلع للعمل مع الهند بشأن الغاز الطبيعي المسال.. أجرينا مناقشات مثمرة".
وتعتبر شركات في الولايات المتحدة الهند مشتريا رئيسيا للغاز المسال بعد أن تضررت الصادرات إلى الصين من تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.
وأوقفت الهند، التي كانت ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، واردات الخام من إيران بدءا من مايو/أيار بعد أن سحبت واشنطن إعفاءات من العقوبات لبعض مشتري الخام الإيراني.
وللتعويض عن فقدان الخام الإيراني اضطرت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، للبحث عن بدائل بما في ذلك زيادة المشتريات من الولايات المتحدة.
واجتمعت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان مع منوتشين، وقالت إنها أطلعته على دور الهند في تطوير ميناء شاباهار في إيران.
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