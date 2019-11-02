بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين ايران والعراق

بدأ اليوم تنفيذ مشروع الربط الكهربائي او الشبكة المتزامنة بين ​ايران​ و​العراق​. وجرت المراسم بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ومحافظي ​كرمانشاه​ وخوزستان ومسؤولين من ​وزارة الطاقة​ العراقية. وجاء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بهدف تحقيق المزيد من استقرار شبكتي ​الكهرباء​ في البلدين وامكانية ​الصادرات​ وتوفير حاجات البلدين من الكهرباء. وفي ضوء هذا الربط الكهربائي ستتوفر امكانية تبادل الكهرباء بسهولة بين البلدين واستفادة كل منهما من طاقة الاخر في اوقات ذروة الاستهلاك.

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