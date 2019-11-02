ترامب يختار وزيرا جديدا للأمن الداخلي بالوكالة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه اختار مسؤولاً جديداً ليحلّ مكان كيفن ماكالينان في منصب وزير ​الأمن الداخلي​ بالوكالة الذي يُعتبر موقعاً مركزيّاً في إطار مواجهة ​الهجرة​ غير الشرعيّة.

ولدى سؤاله عن ​تقارير​ تفيد بأن تشاد وولف سيحلّ مكان ماكالينان، قال ترامب "سنرى ما سيحصل. لدينا أشخاص رائعون".

من جهته أوضح المتحدّث باسم ​البيت الأبيض​ هوغان غيدلي "مثلما قال الرئيس، كيفن ماكالينان قام بعمل رائع. سيُغادر بعد يوم المحاربين القدامى في 11 تشرين الثاني، وبعد مغادرته سيكون تشاد وولف وزيراً بالوكالة".

في تشرين الأوّل المنصرم أعلن ترامب استقالة ماكالينان الذي أضيف بذلك إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا إدارته.