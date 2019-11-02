لافروف: أميركا ترفض مناقشة اقتراح روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ إن "​الولايات المتحدة​ ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به ​روسيا​ و​الصين​ ل​مؤتمر​ نزع ​السلاح​، المتعلق بمنع عسكرة ​الفضاء الخارجي​".

ولفت لافروف في مقابلة تلفزيونية الى إن "الولايات المتحدة بمفردها تقريبا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي".

يذكر في هذا السياق أن مؤتمر ​الأمم المتحدة​ لنزع السلاح، كان قد أجرى في وقت سابق بجنيف، مناقشات استمرت على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول.