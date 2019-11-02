أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي".
ولفت لافروف في مقابلة تلفزيونية الى إن "الولايات المتحدة بمفردها تقريبا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي".
يذكر في هذا السياق أن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، كان قد أجرى في وقت سابق بجنيف، مناقشات استمرت على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: أميركا ترفض مناقشة اقتراح روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.