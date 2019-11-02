أعلنت ​السلطات الإسرائيلية​ في بيان أنه "ردًّا على الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل من ​قطاع غزة​، يغير ​الجيش الإسرائيلي​ على أهداف إرهابية في القطاع من بينها مجمع لإنتاج الأسلحة ومواقع عسكرية تابعة لحماس"، مشددة على أن "حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات إسرائيل: الجيش أغار على أهداف إرهابية تابعة لحماس في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.