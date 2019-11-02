علق القيادي في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ محمد على الحوثي على "​التقرير السنوي​ للخارجية الأميركية عن ​الإرهاب​، الذي اتهم ​إيران​ بدعم الجماعة". ولفت الحوثي في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "تقرير ​الخارجية الأميركية​ تجاهل مؤسس الإرهاب والمتبني له والمدافع عنه"، مضيفاً: "هذه هي المشكلة الكبرى التي ما كان يجب على الديمقراطية الأميركية أن تقفز من عليه دون إدانة حتى تحفظ مصداقيتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي: تقرير الخارجية الأميركية تجاهل مؤسس الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.