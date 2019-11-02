السنيورة: معادلة باسيل مقابل الحريري في الحكومة "ما بتركب"

اشار رئيس ​الحكومة​ السابق ​فؤاد السنيورة​ لـ"الجمهورية" الى أن "المخرج الاساس للأزمة الحالية هو العودة الى ​الدستور​ والى آليّات النظام الديمقراطي، بَدل ما كان مُتّبعاً من خلال تشكيل الحكومات المُسمّاة وفاقية، والذي أدى الى اختلاط دور ​السلطة​ التشريعية والسلطة التنفيذية، والى تداخل ما بينهما، بحيث بَدل أن تكون إحداهما رقيبة على الثانية ومتعاونة معها، أصبحت السلطتان تتواطآن معاً على مصلحة الوطن، ولا تشتغل آليّات المساءلة والمحاسبة. وإذ أكد السنيورة انّ ​الفساد​ سياسي، قال انّ المخرج هو بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب، وليست إعادة ترميم الحكومة ببعض "الحمرة والبودرة" هذا غير مقبول من قبل ​الشباب​ الذين نزلوا الى الشارع".

وعمّا اذا كان طَرحه حكومة مستقلة يعني انّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خارجها، اكد أن "معادلة جبران مقابل الحريري معادلة ما بتِركَب، فرئيس الحكومة هو قائد الطائرة، لا تستطيع ان تأتي بأحد الى العمل الحكومي هكذا، بل يجب أن يأتي من لديه خبرة في هذا العمل، وله مَقبولية في الشارع".

وأضاف: "​لبنان​ يصبح أفقر مما كان عليه، وفرَص العمل أقل، وهناك 8 أو 9 سنوات متتالية من انخفاض النمو"، معتبرا أننا "الآن أمام تحد غير مسبوق، والمشكلة انّ غالبية السياسيين لا تدرك هَول هذا التحدي"، مشددا على انه "رغم ذلك، ما تزال لدينا فرصة للخروج شرط أن يرانا الناس أننا وضعنا بوصلتنا الصحيحة. وبالتالي، ما حصل في الايام الاخيرة لم يسبق له أن حصل في ​تاريخ لبنان​، والشباب الذي نَزل في كل المناطق صار يرفض كل الخزعبلات السياسية".