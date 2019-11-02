الان عون: التكليف يجب أن يسبقه حدّ أدنى من التشاور حول المرحلة المقبلة

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون لـ"الجمهورية" الى أن "التكليف يجب أن يسبقه حدّ أدنى من التشاور حول المرحلة المقبلة وطبيعة ​الحكومة​، خصوصاً أنه يأتي تحت ضغط أزمة وشارع، وليس في حال تداول طبيعي للسلطة"، مضيفا: "لذلك، هناك حد أدنى من الكلام يجب أن يحصل، والتفاهم مطلوب قبل حصول التكليف كي لا نقع في التأخير ومرحلة تصريف أعمال طويلة بحُكم عدم الاتفاق على شيء".

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