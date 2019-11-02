مصادر "لبنان القوي" للجمهورية: موقفنا من التكليف خاضع للنقاش والحريري مرشح قوي

استغربت مصادر نيابية في تكتل "​لبنان القوي​" عبر "الجمهورية" رَمي الكرة في اتجاه فريق ​رئيس الجمهورية​، مضيفة: "لا ننفي أنّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مرشّح قوي ل​رئاسة الحكومة​ ​الجديدة​، لكنّ موقفنا من التكليف خاضع للنقاش، وسيُتّخَذ حتماً خلال اجتماع يعقده التكتل، شأنه في ذلك شأن أي من الأطراف الأخرى"، معتبرة أنه "من الطبيعي الّا يعلن التكتل اسم من سيُسمّيه في الاستشارات الملزمة قبل هذه الاستشارات، بل سيحتفظ به الى يوم الاستشارات ويودِعه رئيس الجمهورية، أيّاً كان هذا الاسم لذلك، فإنّ الكرة ليست في ملعب "​التيار الوطني الحر​" او تكتل "لبنان القوي"، بل هي في ملعب آخر".

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