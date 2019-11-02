عبدالله: المطلوب السير باقتراح نادي قضاة لبنان وفق الآليات المعتمدة قانونا

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اقتراح ​نادي قضاة لبنان​ المقدم إلى ​مصرف لبنان​ هو نموذج يحتذى في الترجمة الفعلية ل​محاربة الفساد​ المالي، لكل مسؤول او عامل في الشأن العام أو الإدارة، بعيدا عن المواقف الفولكلورية الشعبوية، المطلوب السير به وفق الآليات المعتمدة قانونا".

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