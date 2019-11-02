ارتفاع حصيلة الجنود الماليين الذين قُتلوا بهجوم إرهابي إلى 53









اسماء السيد - باماكو: قُتِل 54 شخصًا، بينهم 53 جنديًّا ماليًّا، الجمعة في "هجوم إرهابي" استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان في شمال مالي، على ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.

قال سانغاري عبر تويتر "على أثر الهجوم (..) في إنديليمان، عثرت (فرق) التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدنيّ".

وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديًا في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فايسبوك "ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 35 قتيلًا".

Advertisements

يأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديًا في هجومين جهاديين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة في جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع. وأضاف الجيش إن هجوم الجمعة أسفر عن "جرحى وأضرار مادية".

نددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعددًا كبيرًا من الجرحى وأضرارًا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة. أضافت "تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".

قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إن جنودًا ماليين فقِدوا الجمعة. وحتى المساء، لم تتبن أي جهة الهجوم. وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكن تدخلًا عسكريًا بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمرًا أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين. غير أن الهجمات الجهادية تواصلت، واتسع نطاقها، من شمال مالي إلى وسطها، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.