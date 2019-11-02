شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: داعش سينتهى تمامًا خلال 5 سنوات على أقصى تقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تنظيم داعش الإرهابى سينتهى خلال 5 سنوات من الآن، خاصة بعد الضربة الكبيرة التى تلقاها بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادى، فى مدينة إدلب سوريا.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات له، إن تنظيم داعش الإرهابى سينتهى كما انتهت التنظيمات الإرهابية الأخرى، موضحًا أن مقتل أبو بكر البغدادى أحدث ارتباكًا شديدًا للغاية للتنظيم الإرهابى، وأن الزعيم الجديد للتنظيم أبى إبراهيم الهاشمى القرشى شخصية غير معروفة.

وتابع مختار نوح: أتوقع أن ينتهى تنظيم داعش خلال خمس سنوات على الأكثر، وقد ينتهى قبل ذلك بكثير ويختفى تمامًا.