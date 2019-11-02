شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف إنشاء مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد بتكلفة 14 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح يوم الأحد، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.

ويأتى مشروع مرافق تخزين الحبوب برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، المزمع تمويله من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OFID) بقرض بمبلغ 14 ملايين دولار أمريكى.

وجاءت دراسات المشروع فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين للقمح المستورد بهدف تقليل الأعباء عن ميناء دمياط وميناء الإسكندرية، وكذلك زيادة كثافة التفريغ والتخزين فى الموانئ المصرية حتى تقل ساعات انتظار البواخر التى تسبب الزحام، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية حتى تخف حدة الزحام على الطرق السريعة وتزيد سرعة نقل القمح المستورد داخل المدينة من أجل دفع عجلة إنتاج الخبز المدعم وبالتالى تعظيم الإستفادة لصالح المواطنين المصريين محدودى الدخل.

ويهدف المشروع إلى:

1. زيادة الكثافة التخزينية فى الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد بنسبة 15% تقريبا.

2. تقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية.

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3. تقليل الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات.

4. تقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء.

5. إنشاء خط سكة حديد فى ميناء بورسعيد لتوصيل القمح المستورد للصوامع الداخلية بهدف تقليل تكلفة المواصلات.

6. توفير 40 فرصة عمل.

7. تغطية الاحتياجات من القمح فى محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.