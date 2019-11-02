شبورة واضطراب ملاحة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة لأيام السبت، والأحد، والاثنين.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن طقس غدٍ السبت، يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مضيفة أنه سيظل معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 28 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 19

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 30 22

شمال الصعيد 30 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 18

الأحد

وعن طقس الأحد، توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الغربية، قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 28 19

جنوب سيناء والغردقة 30 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 19

طقس الاثنين

وعن طقس الاثنين، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للحرارة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 19