إطلاق 7 صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال، أن 7 "صواريخ" أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اعترضتها منظومة الدفاع الصاروخي.
وأوضح الجيش في بيان "بعد صفارات الإنذار التي انطلقت قبل دقائق قليلة أطلقت 7 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل"، فيما أكد أن "القبة الحديدية"اعترضت جميع الصواريخ.
من جانبه، أفادت "سكاي نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعا لحركة حماس شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.
وهي الليلة الثانية على التوالي، التي تُطلق فيها صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، علما بأن آخر صاروخ أطلق في 12 سبتمبر الماضي.
وفي أغسطس، أثارت سلسلة من الهجمات الصاروخية على غزة تلاها رد إسرائيلي، وكذلك الاشتباكات على طول السياج الفاصل في قطاع غزة، مخاوف من التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل.
وخاضت إسرائيل وحماس 3 حروب منذ العام 2008.
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