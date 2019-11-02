فرنسا تدك أنفاقًا ومخابئ لـ"داعش" في العراق

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، عبر "تويتر" أن الطيران الفرنسي قصف، الخميس، "العديد من المخابئ والأنفاق" التابعة لتنظيم داعش في شمال شرق العراق، مكررة "عزم" باريس على مواصلة التصدي للمتشددين في المنطقة.
وكتبت بارلي: "قصف الطيران الفرنسي العديد من المخابئ والأنفاق التابعة لداعش الذي لن نرحمه".
وأضافت أن المنطقة "شهدت أخيرا أحداثا عدة. وموقف فرنسا ثابت والعزم على مكافحة الإرهاب لم يتغير"، في إشارة إلى الانسحاب الأخير للقوات الأمريكية من شمال شرق سوريا بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب رغم استياء حلفائه.
ووفق معلومات أدلت بها هيئة الأركان الفرنسية، فإن "دوريةلمقاتلات رافال (...) شنت ضربة على العديد من مخابئ داعش في شمال شرق العراق" في إطار عملية "شامال" الفرنسية، التي تشكل جزءا من عملية التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وأوضحت هيئة الأركان أن هذه الضربة "التي تم تحضيرها مع حلفائنا في إطار عملية" التحالف الدولي، "سبقتها عملية استطلاع قامت بها طائرة أتلانتيك 2 (الفرنسية) للدوريات البحرية بدعم من طائرة مسيرة للتحالف".
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