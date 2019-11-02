ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في مالي إلى 54 قتيلاً

قُتل 54 شخصاً بينهم 53 جندياً مالياً، أمس الجمعة، في "هجوم إرهابي" استهدف موقعاً عسكرياً في إنديليمان بشمال مالي، على ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.

وقال سانغاري عبر تويتر "على أثر الهجوم (..) في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".

وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جندياً في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فيسبوك "ارتفعت الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 35 قتيلا".

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جندياً في هجومين إرهابيين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن "جرحى وأضرار مادية".

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ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى وأضراراً مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.

وسيطر مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي على شمال مالي في ربيع 2012.

لكن تدخلاً عسكرياً بادرت إليه فرنسا في يناير 2013 ولا يزال مستمراً أدى إلى طرد القسم الأكبر من الإرهابيين.

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