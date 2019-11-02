انسحاب المرشح الديموقراطي "أورورك" من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن السياسي الديومقراطي بيتو أورورك، أمس الجمعة، انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال النائب السابق عن ولاية تكساس على موقع "ميديم" الإلكتروني "خدمتي لبلادي لن تكون كمرشح أو معين". مضيفاً أن حملته تفتقر إلى "وسائل المضي قدماً بنجاح".

وكتب أورورك "دعونا نواصل الدفاع بشجاعة عن المسائل والقضايا التي تجمعنا معاً.. سواء كانت إنهاء وباء عنف الأسلحة أو تفكيك العنصرية الهيكلية أو النجاح في مواجهة تغير المناخ قبل فوات الأوان.. سنواصل التنظيم والتعبئة والعمل لتحقيق مصالح أميركا".

وأعلن أورورك (47 عاما) عن دعمه لأي مرشح يفوز بترشيح الحزب الديموقراطي، قائلاً إن "أي مرشح منهم سيخدمنا جيداً".

اقرأ أيضا... وارن وبايدن يتقدمان مرشحي الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي