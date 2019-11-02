البيت الأبيض: الاتفاق التجاري مع الصين يتطلب ثلاث مراحل

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدماً جيداً نحو استكمال الجزء الأول من اتفاق تجاري ولكن ستكون هناك ضرورة لمرحلتين إضافيتين لمعالجة كل "المخالفات الهيكلية القاتلة" للصين.

وأبلغ نافارو محطة "فوكس بيزنس نتوورك" إن محور الاتفاق آلية تطبيق تسمح للولايات المتحدة بفرض تعريفات على أي انتهاكات للاتفاق دون خوف من اتخاذ الصين خطوات انتقامية.

وأضاف " سنكون بحاجة لثلاث مراحل من الاتفاق لمعالجة كل المخالفات الهيكلية السبع القاتلة للصين".

وقال مسؤولون أميركيون وصينيون، أمس الجمعة، إنهم حققوا تقدماً طيباً نحو التوصل "لمرحلة أولى" من اتفاق تجاري بعد نحو 16 شهراً من التعريفات الجمركية التي أبطأت النمو العالمي.

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