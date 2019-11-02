الشرطة البريطانية تعتقد أن جميع ضحايا شاحنة المهاجرين من فيتنام

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إنها باتت تعتقد الآن أن جميع الجثث التسع والثلاثين التي تم العثور عليها في شاحنة تنقل مهاجرين في إسيكس قرب لندن الأسبوع الماضي تعود لأشخاص من فيتنام.



وأكد تيم سميث مساعد قائد شرطة إسيكس على تويتر "نعتقد في الوقت الحالي أن الضحايا فيتناميون، ونحن على اتصال بحكومة فيتنام".

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وقال: "نحن على اتصال مباشر بعدد من الأسر في فيتنام والمملكة المتحدة، ونعتقد أننا تعرفنا على أسر بعض الضحايا".

وذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم أن مشتبها به ثانيا وجهت له تهمة القتل الخطأ فيما يخص وفاة الضحايا.

وسلط اكتشاف الجثث في حاوية بمنطقة صناعية الضوء على التجارة المحظورة التي تشهد إرسال فقراء من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب.

واكتشفت الجثث في الساعات الأولى من صباح يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد وصول حاوية من بلجيكا إلى بريطانيا.