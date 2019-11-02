أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​المصارف​ أقفلت أسبوعين، فوصل سعر صرف ​الدولار​ إلى ١٧٥٠ و ١٨٠٠ ليرة! فتحت المصارف اليوم، فهبط سعر الدولار تلقائياً إلى ١٥٧٥ و١٦٠٠ ليرة! ماذا يعني ذلك؟ لا مؤامرة خارجية على الدولار، السوق توازَن بين العرض والطلب، ليس هنالك حالة هلع عند الناس، تهويل حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ كان في غير محلّه".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: تهويل رياض سلامة كان في غير محلّه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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