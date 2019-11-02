البيت الأبيض يتحدث عن "تقدم هائل" بالمفاوضات التجارية مع الصين

أعلن ​لاري كودلو​ المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي أنّ المفاوضات حول اتفاق تجاري جزئي مع ​الصين​ سبق أن أشار إليه الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "أحرزت تقدّماً هائلاً، لكنّها لم تنته".

وسبق أن تحدّث ترامب عن اتّفاق "المرحلة الأولى" في 11 تشرين الأوّل، في حضور كبير المفاوضين الأميركيين.

بدوره، أعلن متحدّث باسم وزارة التجارة الصينيّة أنّ "المباحثات تتقدّم".

ويشمل اتّفاق المرحلة الأولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترامب، شراء منتجات زراعيّة بقيمة تراوح بين أربعين وخمسين مليار دولار سنويّاً، مقابل تراجع ترامب عن رسوم جمركيّة عقابيّة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف تشرين الأول.

كذلك، يشمل تفاهم 11 تشرين الأول جوانب تتصل بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف.