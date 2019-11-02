مصادر للشرق الأوسط: لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي حجب مساعدات أميركية

أكدت مصادر ​لبنان​ية واسعة الاطلاع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي، حجب ​مساعدات​ أميركية حجمها 105 ملايين ​دولار​، كذلك لم يتم إبلاغ ​الجيش اللبناني​ بالقرار بعد".

وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الحديث عن تجميد المساعدات "يعود إلى تأزم الوضع الحكومي"، لافتة إلى أنه "عندما يتم تفعيل العمل الحكومي عبر تشكيل ​حكومة​ لبنانية، ستُستأنف المساعدات الأميركية".

