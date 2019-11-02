أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي، حجب مساعدات أميركية حجمها 105 ملايين دولار، كذلك لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني بالقرار بعد".
وأشارت إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن الحديث عن تجميد المساعدات "يعود إلى تأزم الوضع الحكومي"، لافتة إلى أنه "عندما يتم تفعيل العمل الحكومي عبر تشكيل حكومة لبنانية، ستُستأنف المساعدات الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: لبنان لم يبلغ بعد بشكل رسمي حجب مساعدات أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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