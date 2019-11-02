إصابة ثلاثة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على غزة

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي سلسلة غارات فجر اليوم على مواقع لحركة حماس والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيّين، بعد ساعات على إطلاق صواريخ من القطاع باتّجاه إسرائيل.
وقالت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسّطة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس" جنوب القطاع.
وأعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل مساء يوم أمس أنّ عشرة "صواريخ أطلِقت من قطاع غزّة أصاب أحدها منزلاً في جنوب إسرائيل، من دون سقوط جرحى".
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