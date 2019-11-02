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إصابة ثلاثة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على غزة

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شنّ سلاح الجوّ ال​إسرائيل​ي سلسلة غارات فجر اليوم على مواقع ل​حركة حماس​ والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة في قطاع غزّة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيّين، بعد ساعات على إطلاق ​صواريخ​ من القطاع باتّجاه إسرائيل.

وقالت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسّطة، ونُقلوا إلى ​مستشفى​ ناصر ب​خان يونس​" جنوب القطاع.

وأعلنت ​الشرطة​ والجيش في إسرائيل مساء يوم أمس أنّ عشرة "صواريخ أطلِقت من قطاع غزّة أصاب أحدها منزلاً في جنوب إسرائيل، من دون سقوط جرحى".

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