ترامب يقترح التوقيع على اتفاق تجاري مع الصين في ولاية أيوا

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى احتمال توقيعه على اتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع ​الصين​ في ولاية أيوا الزراعية التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية في حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في ​العالم​.

ولفت ترامب الى إن "المفاوضات بشأن "المرحلة الأولى" من الاتفاق تسير بشكل جيد"، مبديا أمله "بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ في مكان ب​الولايات المتحدة​ عندما ينتهي العمل بشأن الاتفاق".

وأضاف: "نناقش مكانين مختلفين يمكن أن يكون حتى في أيوا نناقش الأماكن ولكن أود إبرام الاتفاقات أولا"، لافتا الى إنه "سيفضل التوقيع على الاتفاق في الولايات المتحدة"، ومضيفا: " أيوا ستكون مكانا مناسبا وهي ولاية رئيسية في ​انتخابات​ الرئاسة 2020".

واكد اننا "نفكر في أيوا هل تعرفون لماذا لأنه سيكون أكبر وسام في التاريخ للمزارعين".