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ترامب يقترح التوقيع على اتفاق تجاري مع الصين في ولاية أيوا

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أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى احتمال توقيعه على اتفاق التجارة الذي طال انتظاره مع ​الصين​ في ولاية أيوا الزراعية التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية في حرب تجارية استمرت قرابة 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في ​العالم​.

ولفت ترامب الى إن "المفاوضات بشأن "المرحلة الأولى" من الاتفاق تسير بشكل جيد"، مبديا أمله "بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ في مكان ب​الولايات المتحدة​ عندما ينتهي العمل بشأن الاتفاق".

وأضاف: "نناقش مكانين مختلفين يمكن أن يكون حتى في أيوا نناقش الأماكن ولكن أود إبرام الاتفاقات أولا"، لافتا الى إنه "سيفضل التوقيع على الاتفاق في الولايات المتحدة"، ومضيفا: " أيوا ستكون مكانا مناسبا وهي ولاية رئيسية في ​انتخابات​ الرئاسة 2020".

واكد اننا "نفكر في أيوا هل تعرفون لماذا لأنه سيكون أكبر وسام في التاريخ للمزارعين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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