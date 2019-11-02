الشرطة البرازيلية تعتقل أحد أبرز مهربي البشر في العالم

ذكرت وكالة "رويترز" أن الشرطة الاتحادية البرازيلية اشارت الى إنها "اعتقلت سيف الله المأمون المولود في بنغلادش والذي تعتبره السلطات أحد أبرز مهربي البشر في العالم".
ولفتت "رويترز" الى ان الشرطة البرازيلية اعتقلت أفراد مجموعة يزعم تورطها في مؤامرة ضخمة لتهريب بشر إلى الولايات المتحدة خلال عملية جرت الخميس بعد التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، مشيرة الى أنه "تم اعتقال عدة أشخاص في ساو باولو حيث يعيش المأمون وفي ثلاث مدن برازيلية أخرى وجمدت الشرطة أيضا 42 حسابا مصرفيا تقول إن هذه المجموعة كانت تستخدمها في تمويل أنشطتها".
هذا ودخل المأمون البرازيل قبل ستة أعوام كلاجئ وكان يعيش في حي براس في ساو باولو الذي يقيم فيه مهاجرون من شتى أنحاء العالم.
وأشارت وزارة العدل الأميركية الى إن "هناك مزاعم بأن المأمون كان يؤوي أشخاصا قادمين من جنوب شرق آسيا في ساو باولو ورتب سفرهم من خلال شبكة مهربين تعمل في بيرو والإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك".
واكدت الشرطة البرازيلية إنه "ومجموعته كانوا يهربون أشخاصا من أفغانستان وبنغلادش والهند ونيبال وباكستان إلى البرازيل ثم إلى الولايات المتحدة بعد ذلك".
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