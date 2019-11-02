بايدن يسجّل تراجعاً في ولاية آيوا في انتخابات حزبه التمهيدية









اسماء السيد - واشنطن: أظهر استطلاع للرأي خاص بولاية آيوا الأميركية تراجع المرشح الديموقراطي جو بايدن إلى المرتبة الرابعة بعدما كان لوقت طويل المرشح الاوفر حظاً في انتخابات حزبه التمهيدية، وحلّ خلف منافسته التقدّمية اليزابت وارن ورئيس البلدية الشاب بيت بوتيجييغ.

ولا يزال النائب السابق للرئيس باراك اوباما متصدراً السباق برغم التراجع الذي يسجله على المستوى الوطني، ولكنّه حلّ أيضاً خلف عضو مجلس الشيوخ برني ساندرس، بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز و"سيينا كولدج".

وستكون ولاية آيوا الأولى التي ستقترع في الانتخابات الديموقراطية التمهيدية، في 3 شباط/فبراير، لاختيار مرشح الحزب الذي سينافس الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وبحسب الاستطلاع، حلّت عضو مجلس الشيوخ اليزابت وارن أولى بنسبة 22%، يليها برني ساندرس ب19%، ثمّ رئيس بلدية مدينة ساوث-بند في انديانا بيت بوتيجييغ ب18%. وحلّ بايدن في المرتبة الرابعة بنسبة 17%.

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ويعدّ هامش الخطأ في الاستطلاع كبيراً (4,7 نقاط)، غير أنّه يؤكد صعود بوتيجييغ في آيوا، الذي يتشارك الخط الوسطي مع بايدن.

وفي متوسط استطلاعات الرأي التي أجراها موقع "ريل كلير بوليتكس"، يحتل بوتيجييغ المرتبة الثانية في آيوا بنسبة 17%.

وتحتل وارن المرتبة الأولى ب22,3%، مقابل 15,7% لبايدن الذي يحل في المرتبة الثالثة. وكان بايدن يحوز على نسبة 28,5% في منتصف شهر ايلول/سبتمبر.

ومنذ ذلك الوقت، واجه إثارة القضية الأوكرانية التي أدت أيضاً إلى إطلاق إجراءات العزل بوجه الرئيس دونالد ترمب.

وفي متوسط استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، تراجع جو بايدن من نسبة 41% في شهر ايار/مايو إلى 26,7% حالياً. وفي خلال الصيف، سجّلت وارن تقدّمها إلى المرتبة الثانية بنسبة 21,3%، يليها ساندرز ب16,8%، ثمّ بوتيجييغ ب7,7%.