كاليفورنيا.. قتلى في إطلاق نار خلال احتفالات الهالوين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty شرطة كاليفورنيا "أرشيف"

وكتبت شرطة منطقة كونترا كوستا صباح الجمعة "أربعة قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق النار في أوريندا. سننشر المزيد من التفاصيل لاحقا".

ووقع إطلاق النار خلال احتفال بهالوين في منزل تم استئجاره عبر موقع "إيربي إن بي" حوالى الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ) في مدينة أوريندا التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن سان فرانسيسكو، بحسب ما ذكرت شبكة التلفزيون "ان بي سي باي اريا".

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وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح تسعة آخرون في إطلاق نار في حفلة بمناسبة هالوين في جنوب لوس أنجليس مساء الثلاثاء.