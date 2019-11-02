موسيقى الشرق والغرب تصدح بشوارع “مدينة ليكسوس” من أجل “سلام العالم” -فيديو

فيديو: يونس الميموني

صدحت على امتداد شوارع العرائش، يوم الجمعة، موسيقى وعروض فولكلورية من مختلف ثقافات العالم تعبيرا عن السلام بين الشعوب.

وكشف مشاركون لأول مرة في العروض المنظمة من طرف مهرجان تلاقح الثقافات ل “اليوم24” أنه من الضروري مد جسور التواصل بين مختلف شعوب العالم والانفتاح على الثقافات الأخرى، لتعزيز قيم التسامح بين الناس.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يشهد دورته الثامنة تحت شعار “نحن الأرض نحن العرائش” بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم.