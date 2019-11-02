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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يعزي في استشهاد العقيد فهد فيصل القرشي والان مع التفاصيل
السبت 2 نوفمبر 2019
علي محسن صالح
كتب
السعودية نيوز
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد شرطة النجدة بمحافظة لحج العقيد فهد فيصل القرشي متأثراً بإصابته خلال الأحداث الأخيرة بمحافظة عدن.
وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الشهيد واسهاماته البارزه في تثبيت الأمن والإستقرار بمحافظة لحج، وأدواره البطولية في محاربة الإرهاب والتطرف والمشاريع الفوضوية التخريبية إلى جانب الوحدات الأمنية والعسكرية.
وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى احمد فهد القرشي وكافة أفراد أسرته.. عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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