منحة صينية بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشاريع في بلادنا

السبت 2 نوفمبر 2019

محافظ لحج اللواء أحمد تركي

كتب Advertisements السعودية نيوز - متابعات

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفارة الصينية لدى اليمن على منحة قيمتها 100 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقاً، وذلك ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.



وعلى هامش التوقيع أعرب وزير التخطيط الدكتور نجيب العوج، عن تقدير الحكومة اليمنية للصين المساندة تنمويا لليمن منذ سنوات طويلة وخاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات لليمن.

كما تم التاكيد على اهمية استكمال توقيع اتفاقية الشراكة ضمن مشروع طريق الحرير خاصة ان مذكرة التفاهم قد وقعت في ابريل من هذا العام مما سيكون لها من دور كبير في تعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة وان اليمن تتميز بموقع فريد يؤهلها بان تلعب دورا كبيرا في نجاح مشروع طريق الحرير العالمي.

ومن جانبه أشاد السفير الصيني بمتانة العلاقات اليمنية - الصينية المستمرة منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين قبل 70 عاما مشيراً الى ان اليمن من اوائل الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وذلك في عام 1956.