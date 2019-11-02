وزير الخزانة الأمريكي: تشرفت بلقاء ولي عهد أبوظبي لمناقشة محاربة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين عن تشرفه بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لمناقشة التزامات محاربة تمويل الإرهاب. وقال منوتشين في تغريدة له على تويتر: "تشرفت بلقاء ولي عهد أبوظبي لمناقشة التزاماتنا المشتركة بمحاربة تمويل الإرهاب والوضع في إيران". وأضاف "التقيت الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لمناقشة الاهتمامات الاقتصادية المشتركة وكيفية العمل معاً لمكافحة تمويل الإرهاب". Advertisements وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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