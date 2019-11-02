وزير الطاقة الأمريكي يرفض المثول أمام التحقيق الخاص بمساءلة ترامب

قالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية شايلين هاينز الجمعة إن الوزير ريك بيري سيرفض المثول أمام جلسة مغلقة للجان التحقيق الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب بمجلس النواب.



وأضافت في بيان أن "الوزير لن يشارك في تحقيق سري بالمجلس يتم فيه منع محامي الوزارة من الحضور".

وتابعت "إذا كانت اللجنة حريصة على إجراء عملية جادة فهناك ترحيب بأن ترسل دعوة للوزير للمشاركة في جلسة علنية يحضرها محامي الوزارة ويمكن للشعب الأمريكي مشاهدتها".

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وقال مسؤول يعمل في التحقيق المتعلق بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم استدعاء كل من وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري والقائم بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض راسيل فوتل للإدلاء بأقواله الأسبوع المقبل في التحقيق.





وتابع المسؤول أنه طُلب من بيري وفوتيل المثول يوم الأربعاء في جلسة مغلقة أمام لجان مجلس النواب التي تحقق في هذا الأمر.

وأوضح المسؤول أنه تم أيضا استدعاء كل من أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء.