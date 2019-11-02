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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/11/2 06:39 ص بتوقيت أبوظبي
اشتباكات مسلحة في مالي - أرشيفية
قُتل 54 شخصا بينهم 53 جنديا ماليا الجمعة في "هجوم إرهابي" استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان شمال مالي، وفق ما أعلن وزير الاتصال يايا سانغاري.
وقال وزير الاتصال سانغاري عبر تويتر: "على إثر الهجوم في إنديليمان، عثرت التعزيزات التي تمّ إرسالها على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".
وكان الجيش تحدث في وقت سابق عن مقتل 35 جنديا في ذلك "الهجوم الإرهابي"، وكتب على فيسبوك "ارتفعت الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 35 قتيلا".
ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين لإرهابيين في 30 سبتمبر/أيلول والأول من أكتوبر/تشرين الأول قرب بوركينا فاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.
وأضاف الجيش أن هجوم الجمعة أسفر عن "جرحى وأضرار مادية".
ونددت الحكومة المالية مساء الجمعة في بيان بـ"الهجوم الإرهابي الذي خلّف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى وأضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والأمن الوطني"، من دون أن تدلي بحصيلة محددة.
وأضافت "تم إرسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الجنود الماليين الذين قُتلوا في هجوم إرهابي إلى 53 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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