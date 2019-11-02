طالبة لأستاذ جامعي «هوريك إزاي تعمل كده.. والأخير: ابقي وريني بره».. تفاصيل مشادة بين طالبة وأستاذ قانون في «تجارة طنطا»

الموجز

أزمة جديدة شهدتها جامعة طنطا بين أستاذ جامعي وإحدى الطالبات، بعد انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تظهر من خلاله مشادة لفظية بين الطالبة والأستاذ الجامعي، الأمر الذي أدى لفتح جامعة طنطا تحقيقا في الواقعة، وإصدار بيان رسمي أوضحت فيه ملابسات الحادث. حسبما ذكر موقع "الوطن".

جامعة طنطا

واقعة جامعة طنطا ليست الأزمة الأولى بين أساتذة الجامعات والطلبة خلال الفترة الماضية، فمنذ أيام قليلة، استبعد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أستاذًا متفرغًا بكلية التجارة، لاتهامه بالتحرش بطالبة بالفرقة الرابعة بالكلية، داخل الحرم الجامعي، لحين انتهاء التحقيقات، بعد أن استدعت النيابة العامة الأستاذ الجامعي، لمعرفة أقواله فيما هو منسوب إليه من طالبة بذات الكلية بالتحرش بها داخل الجامعة.

كلية التجارة

وفي يونيو الماضي، تعدى طالب بالفرقة الأولى، بكلية التجارة بجامعة طنطا، على عضو هيئة تدريس وعدد من أفراد الأمن الداخلي للكلية خلال امتحان الفصل الدراسي الثاني، حيث قام بتمزيق ورجة الإجابة الخاصة به خلال امتحان مادة حقوق الإنسان وتعدى بالسب والشتم على مدرس مساعد بالكلية، وذلك بسبب منعه من الغش خلال الامتحان.

جامعة الأزهر

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وفي شهر أبريل الماضي، أصدرت جامعة الأزهر قرارا بإيقاف أستاذ جامعي بكلية تربية بنين وتحويله للتحقيق، بعد إجباره طالبين على خلع ملابسهما أمام زملائهما، تحت طائلة الرسوب في مادته، وهو ما فسره الأستاذ الموقوف بعدها بأن ما فعله جاء خلال شرح الحياء في الإسلام.

جامعة أسيوط

وفي ديسمبر الماضي، أصيب عضو هيئة تدريس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بجروح متعددة، إثر اعتداء طالب عليه بسلاح أبيض "مشرط " خلال محاضرة بالكلية، وبتفتيش حقيبة الطالب، وجد بداخلها شريط برشام، وبعرضه على الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعي، تبين أنها تستخدم لعلاج الأمراض النفسية.

عميد كلية التجارة

أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عادل الميهي، عميد كلية التجارة، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة تجاوز طالبة وتطاولها على أستاذ جامعي الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، أثناء إلقاء محاضره بقاعة كبرى بكلية التجارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، التي تنص على التزام الطالب بأدبيات وسلوكيات التعليم داخل الجامعة حسب لوائح المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات.

وكان رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا مقطع فيديو لواقعة المشادة الكلامية حيث بدأت من جانب الطالبة تجاه عميد كلية الحقوق أثناء المحاضرة لاعتراض الأخير على حديثها بالهاتف المحمول، واتباعها سلوكا غير حضاري أثناء إلقاءه للمحاضرة يوم الأربعاء الماضي، أمام جميع الطلاب الحاضرين بالمدرجات قاعة المحاضرة الكبرى.

وتضمن المقطع الفيديو اعتراض عميد كلية الحقوق أثناء إلقاءه محاضرته بالقانون التجاري لطلاب كلية التجارة، بعدما لاحظ تحدث الطالبة بالهاتف وإحداثها ثرثرة خلال المحاضرة وهو ما أخل بانتظام سير المحاضرة، فطلب منها الصعود إلى المنصة وإعطاؤه اسمها والكارنيه الخاص بها فأخبرته الطالبة أنها كانت تتحدث إلى والدها في مكالمة مهمة وضرورية وأعطته التليفون ليتأكد بنفسه. حسبما ذكر موقع "الوطن".