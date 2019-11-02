شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تطالب بخطة لزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها.

وأضافت سعاد المصرى، فى تصريحات لها، أن الأقطان المصرية من أفضل وأجود أنواع الأقطان على مستوى العالم، وهذا بشهادة خبراء فى الغزل والنسيج، وأغلى المنتجات القطنية على مستوى العالم مصنعة من القطن المصرى، ولابد من وضع رؤية واستراتيجية ورؤية لعودة الريادة للقطن المصرى مرة أخرى، وذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة، وتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأشارت المصرى، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمصانع الغزل والنسيج، وذلك من خلال وضع رؤية التطوير والإحلال والتجديد، ومن أبرز هذه المقومات أن يتم توفير القطن المصرى، ليكون داعم للصناعة الوطنية، مشددة على ضرورة بحث زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق هامش ربح للفلاح، وذلك من خلال وضع أسعار عادلة للتوريد، وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد، والقضاء على السوق السوداء.