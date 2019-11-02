الديمقراطي بيتو أو رورك ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
أعلن السياسي الديمقراطي بيتو او رورك أمس الجمعة انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال النائب السابق عن ولاية تكساس على موقع "ميديم" الإلكتروني "خدمتي لبلادي لن تكون كمرشح أو معين". مضيفا أن حملته تفتقر إلى "وسائل المضي قدما بنجاح".
وكتب أو رورك "دعونا نواصل الدفاع بشجاعة عن المسائل والقضايا التي تجمعنا معا.. سواء كانت إنهاء وباء عنف الأسلحة أو تفكيك العنصرية الهيكلية أو النجاح في مواجهة تغير المناخ قبل فوات الأوان.. سنواصل التنظيم والتعبئة والعمل لتحقيق مصالح أمريكا".
وأعلن أو رورك (47 عاما) عن دعمه لأي مرشح يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، قائلا إن "أي مرشح منهم سيخدمنا جيدا".
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